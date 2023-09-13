Университет в Тегеране украсил бюст Расула Гамзатова

Сегодня в тегеранском университете имени Шахида Бехешти открылся бюст легендарного дагестанского поэта Расула Гамзатова – его открывали гости из Дагестана.

Сегодня в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране прошла торжественная церемония открытия памятника народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, в которой приняла участие делегация из Дагестана, сообщили в пресс-службе ДГУ.

"В 2019 году в рамках проведения III международной научной конференции "Османовские чтения" состоялась торжественная церемония открытия памятника иранскому поэту, мыслителю и деятелю Хафизу Ширази на территории нашего филологического факультета. В качестве ответного шага мы решили установить бюст Расула Гамзатова на территории одного из иранских университетов. Сегодня как раз произошло это важное событие"

- ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов

Бронзовый бюст Гамзатова, который создал известный дагестанский скульптор Шамиль Канайгаджиев, предложили установить иранскому университету в ДГУ, передает ТАСС.

Бюст открывали дочь поэта Салихат Гамзатова, представители дагестанского вуза, посольства России в Иране, Россотрудничества в Иране и иранские ученые.

Идею установки бюста поддержал чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в РФ Казем Джалали, событие было включено в план мероприятий к 100-летию со дня рождения поэта.