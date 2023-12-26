Бюст Расула Гасула Гамзатова украсил вуз Астрахани

Среди студентов астраханского государственного университета теперь всегда будет присутствовать легендарный поэт Дагестана Расул Гамзатов – его бюст накануне открыли в вузовском сквере "Студенческий", сообщает пресс-служба астраханского вуза.
Знаменателен и день, в который прошло открытие памятника – церемония в День славянской письменности и культуры прошла неслучайно, рассказали в вузе, передает "АиФ Астрахань".
"Произведения Расула Гамзатова, выдающегося поэта и мыслителя, имеют особое значение для каждого. Они объединяют людей не только разных взглядов и убеждений, но и разных национальностей, позволяя нам ощутить себя частью одной большой семьи – нации"
- пресс-служба Астраханского госуниверситета
Как поведала приглашенная на торжественную церемонию дочь легендарного дагестанского поэта Салихат Гамзатова, именно уважение к культуре друг друга помогает преодолеть границы и преграды между людьми.
Монумент был воздвигнут благодаря поддержке администрации губернатора Астраханской области, инициатором акции стала региональная общественная организация по сохранению и развитию дагестанской культуры "Дагестан".