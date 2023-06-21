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Экс-мэр Махачкалы вновь стал ректором ДГУ

Муртазали Рабаданов
© Фото: сайт ДГУ
В должности ректора Даггосуниверситета вновь утвердили Муртазали Рабаданова. Он стал руководителем дагестанского вуза в четвертый раз.

Ректором Дагестанского государственного университета вновь стал Муртазали Рабаданов, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Рабаданов был переизбран на пост руководителя дагестанского вуза 24 марта текущего года. Его утвердили в должности ректора ДГУ в четвертый раз.

Стоит добавить, что с июня 2013-го по апрель 2014 года Рабаданов исполнял обязанности главы Махачкалы. Покинул пост мэра столицы Дагестана по собственному желанию.

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