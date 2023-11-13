Передвижная выставка "Мой дедушка Расул" путешествовала по Дагестану

В Дагестане состоялась выставка, посвященная Расулу Гамзатову. Ее подготовили юные художники из Махачкалы. Проект реализован в рамках президентского гранта.

Передвижная выставка "Мой дедушка Расул", посвященная дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, с успехом прокатилась по всему Дагестану.

Как сообщает РИА Дагестан, выставка в течение двух месяцев путешествовала по всей республике. Работы юных художников из Махачкалы были представлены в городах и районах Дагестана.

Стоит отметить, что проект был реализован в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства.