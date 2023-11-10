АТОР: Дагестан – звезда туризма на Северном Кавказе

Дагестан повторил свой прошлогодний успех по притоку туристов и стал лидером среди регионов. В этом году рост туристического потока выше на 20%.

Туристический поток в Дагестан увеличится к концу года на 22 % в сравнении с прошлым годом. Это абсолютный рекорд по приросту туристов среди российских регионов. Рекорд по увеличение турпотока Дагестан бьет уже второй год подряд. Такую информацию озвучил глава АТОР Сергей Ромашкин.

"Внутренний турпоток вырос по разным оценкам на 15-18% по сравнению с прошлым годом. Разные направления показали разную динамику. В лидерах уже второй год Дагестан – это наша восходящая туристическая звезда на Северном Кавказе. Там прирост мы оцениваем в 20-22%, а за два года – в районе 50%. Ни один регион не показывает таких фантастических результатов"

– Сергей Ромашкин

Руководитель АТОР заявил, что в Дагестане есть все, что привлекает туристов – море, природа и широкие возможности для экскурсий. Он отметил, что даже беспорядки в махачкалинском аэропорту не помешали туристам посетить республику.

"На те даты, когда аэропорт не работал, туристы были озадачены. Многие из них выбрали для прилета другие города. К счастью, ситуация быстро нормализовалась, и вся эта история обошлась нам в неделю отсутствия туристов на въезд. Затем поток восстановился"

– вице-президент АТОР