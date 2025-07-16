Дагестанку посадили за участие в погромах в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговор четырем жителям Дагестана, которые участвовали в беспорядках в аэропорту. Среди осужденных – единственная женщина Патимат Шарудинова.

Краевой суд в Ставрополе осудил на длительные сроки еще четверых жителей Дагестана за участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту, пишет пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что по делу о погромах в воздушной гавани Дагестана проходила единственная женщина Патимат Шарудинова. Она на почве национальной и религиозной ненависти участвовала в беспорядках.

Помимо нее, на скамье подсудимых оказались Девлетхан Рамазанов, Гаджи Иманмурзаев, Аскер Будайханов. Суд назначил всем наказание в виде 11-11,5 лет лишения свободы.

Всего за участие в погромах осуждено 135 человек. Обвиняемые получили от 6,5 до 15 лет колонии общего режима.