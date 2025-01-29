Еще семерых погромщиков в аэропорту Махачкалы осудили на длительные сроки

Суд приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Подсудимые были признаны виновными в участии в беспорядках и сопротивлении полиции.

Ставропольский краевой суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту в октябре 2023 года, пишет пресс-служба прокуратуры региона.

Как заявили в надзорном органе, обвиняемым были назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет, из них первые три года они будут отбывать в тюрьме.

Остальной период заключения осужденным предстоит отсидеть в исправительной колонии строгого режима. Им также дали еще наказание в виде ограничения свободы на 2 года.

Суд установил, что задержанные участвовали в погромах на почве национальной и религиозной ненависти и вражды, отказываясь выполнять требования правоохранителей.

В прокуратуре заявили, что подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожении имущества.

В ведомстве добавили, что они оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Кроме того, их обвинили в неисполнении требований транспортной безопасности.