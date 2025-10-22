Дагестан и Узбекистан обменяются бизнес-миссиями

Россия и Узбекистан расширяют экономическое партнерство – в скором времени Дагестан обменяется данными о промышленном, сельскохозяйственном и туристическом потенциале республики с Наманганской областью.

В свете активизации экономического партнерства России и Узбекистана Дагестан и Наманганская область Узбекистана готовят взаимные бизнес-миссии, сообщил по итогам встречи с хокимом области Шавкатом Абдуразаковым глава Минэкономразвития республики Гаджи Султанов.

"В ближайшее время обменяемся перечнем предпринимателей. Будем взаимодействовать, чтобы у бизнеса Дагестана и Намангана была возможность напрямую контактировать и заключать соглашения по поставке востребованной продукции"

- Гаджи Султанов

Стороны получат полные данные о промышленном, сельскохозяйственном и туристическом потенциале, что позволит оперативно реагировать на текущие запросы, отметил министр, передает "Это Кавказ".

Предприниматели смогут контактировать напрямую благодаря развитию прямого авиасообщения между Махачкалой и городами Узбекистана Бухарой, Наманганом, Ташкентом и Ургенчем.

Также наличие прямого авиасообщения поможет всесторонне развивать перекрестный туризм в регионах, добавил Гаджи Султанов.