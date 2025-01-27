Вестник Кавказа

Черчесов возглавит "Ахмат"

Черчесов возглавит "Ахмат"
© Фото: сайт РФС
В "Ахмате" сделали ставку на Черчесова в роли главного тренера после увольнения Сторожука.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что следующим наставником грозненской команды будет экс-тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов. 

"Мы договорились со Станиславом Черчесовым. Завтра он вылетит в Грозный. Срок контракта — три года"

– Ахмед Айдамиров 

Ранее представители футбольного клуба из Чечни объявили об увольнении с поста главного тренера "Ахмата" Александра Сторожука. 

Отметим, что в прошлом сезоне "Ахмат" занял 14 место в чемпионате РПЛ. С грозненским клубом Черчесов уже пересекался в своей тренерской карьере: с 2011 по 2013 годы он был наставником клуба. 

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана в январе этого года. Под руководством российского специалиста Казахстан набрал лишь 1 очко в 6 матчах Лиги наций УЕФА.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.