Центр русской культуры при Русской общине Азербайджана продолжает работу

Информация о приостановке деятельности Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не подтвердилась. Он продолжает работать.
Информация о закрытии Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не соответствует действительности, сообщило агентство AПA, ссылаясь на источники.
Подчеркивается, что культурный центр Русской общины продолжает свою деятельность.
Напомним, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Азербайджаном. Об этом сегодня днем заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.