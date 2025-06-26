Вестник Кавказа

Центр русской культуры при Русской общине Азербайджана продолжает работу

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация о приостановке деятельности Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не подтвердилась. Он продолжает работать.

Информация о закрытии Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не соответствует действительности, сообщило агентство AПA, ссылаясь на источники.

Подчеркивается, что культурный центр Русской общины продолжает свою деятельность.

Напомним, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Азербайджаном. Об этом сегодня днем заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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