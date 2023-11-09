Чеченскому селу вернули историческое название

Селу чеченскому селу Мержа было возвращено историческое название. Ранее названия вернулись еще 8 населенным пунктам.

Глава российского правительства своим распоряжением возвратил одному из населенных пунктов, расположенных на территории ЧР историческое название.

Отметим, что село под названием Мержа входило высокогорный Галанчожский район республики, в 1944 году он был расформирован.

Ранее исторические названия вернулись еще 8 населенным пунктам района.

«Это "Акка", "Галанчож", "Моцарха", "Пешха", "Хайбах", "Хийлах", "Чармах" и "Ялхарой. Теперь и населенный пункт Мержа обрел свое прежнее историческое название»

– глава Чечни

Отметим, что Чечня активно развивает сферу культуры. В частности, в республике в будущем году откроется Национальный музей. Кроме того, на московской выставке на ВДНХ чеченский стенд отметился ярким дизайном и интересным информационным наполнением.