Вестник Кавказа

Бывший глава села отправлен под домашний арест в Ингушетии за махинации

Бывший глава села отправлен под домашний арест в Ингушетии за махинации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-глава населенного пункта в Ингушетии помог местной жительнице незаконно овладеть земельным участком. Мужчину посадили под домашний арест.

В Ингушетии посадили под домашний арест бывшего главу одного из сел республики. Об этом информирует СУ СКР по региону.

"По данным следствия, в 2019 году бывший глава сельской администрации при отсутствии правовых оснований выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местной жительнице земельного участка, примыкающего к федеральной автодороге "Кавказ"

– пресс-служба ведомства

Там пояснили, что выданная выписка стала основаниям для того, чтобы оформить право собственности на данный участок.

По данному факту завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
920 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дело против жены брата спикера парламента прекращено в Армении

Дело против жены брата спикера парламента прекращено в Армении

Количество заключенных в Грузии достигло рекордных показателей

Количество заключенных в Грузии достигло рекордных показателей

В Ингушетии дали условный срок женщине, продавшей своего ребенка

В Ингушетии дали условный срок женщине, продавшей своего ребенка

Шутка о &quot;заминированном&quot; авиарейсе может дорого обойтись ее авторам

Шутка о "заминированном" авиарейсе может дорого обойтись ее авторам

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы