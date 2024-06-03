Бывший глава села отправлен под домашний арест в Ингушетии за махинации

Экс-глава населенного пункта в Ингушетии помог местной жительнице незаконно овладеть земельным участком. Мужчину посадили под домашний арест.

В Ингушетии посадили под домашний арест бывшего главу одного из сел республики. Об этом информирует СУ СКР по региону.

"По данным следствия, в 2019 году бывший глава сельской администрации при отсутствии правовых оснований выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местной жительнице земельного участка, примыкающего к федеральной автодороге "Кавказ"

– пресс-служба ведомства

Там пояснили, что выданная выписка стала основаниям для того, чтобы оформить право собственности на данный участок.

По данному факту завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.