Бывший глава села отправлен под домашний арест в Ингушетии за махинации

Экс-глава населенного пункта в Ингушетии помог местной жительнице незаконно овладеть земельным участком. Мужчину посадили под домашний арест.
В Ингушетии посадили под домашний арест бывшего главу одного из сел республики. Об этом информирует СУ СКР по региону.
"По данным следствия, в 2019 году бывший глава сельской администрации при отсутствии правовых оснований выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местной жительнице земельного участка, примыкающего к федеральной автодороге "Кавказ"
– пресс-служба ведомства
Там пояснили, что выданная выписка стала основаниям для того, чтобы оформить право собственности на данный участок.
По данному факту завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.