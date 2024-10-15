Бросившая новорожденную россиянка хочет вернуться с ней на родину из Турции

В Турции продолжается расследование дела о новорожденной, которую прямо в аэропорту бросила родная мать. Молодая мать задержана, ее подозревают в покушении на убийство.

Гражданка России, родившая и бросившая в аэропорту Антальи ребенка, хочет вернуться вместе с новорожденной на родину. Об этом сообщают турецкие СМИ.

На допросе в полиции молодая мать заявила, что не подозревала о своей беременности.

Слова россиянки позднее повторила ее адвокат. Она отметила, что в науке известны случаи так называемой скрытой беременности, когда женщина в течение первых 4-5 месяцев не подозревает о своей беременности.

"Моя клиентка – молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. Вообще, за 4-5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушения пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил"

– Айшегюль Полат

Она подчеркнула, что ее подзащитная родила ребенка в туалете и ушла оттуда в шоковом состоянии, так как не понимала, что произошло. По словам адвоката, молодая мать не стала рассказывать о родах своей матери, у которой есть проблемы с сердцем, опасаясь за ее здоровье.

"Они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят – поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка"

– адвокат россиянки

Напомним, в позапрошлое воскресенье девушка 2006 года рождения родила в аэропорту Антальи девочку и бросила ее там. Позднее молодую мать и ее маму задержали. Женщины арестованы по обвинению в покушении на убийство.