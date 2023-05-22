Бренд Железноводск будет доступен не всем местным бизнесменам

Опубликовано: 23:54, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сувениры под брендом Железноводска смогут изготавливать и продавать только те предприниматели, которые попадут в специальный реестр. Так власти курорта хотят повысить ответственность бизнесменов.

Производство и продажа товаров с брендом Железноводска будут разрешены только тем предпринимателям, который будут включены в соответствующий реестр.

"В известном маркетплейсе появился товар с брендом города-курорта Железноводска. В связи с этим мы хотим создать реестр предпринимателей, которые имеют право использовать бренд курорта для создания сувенирной или иной продукции"

– глава города Евгений Бакулин

Он пояснил, что в реестр будут внесены все желающие использовать бренд курорта. Регистрация в реестре станет стимулом для бизнеса ответственное относить к выпуску сувениров, связанных с Железноводском.

"Использование бренда города в каком-то смысле возлагает на нас ответственность за данный товар. … Таким образом, все будут нести ответственность за свою продукцию и при этом находиться в правовом поле"

– Евгений Бакулин