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Бренд Железноводск будет доступен не всем местным бизнесменам

Памятник орлу в Железноводске в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сувениры под брендом Железноводска смогут изготавливать и продавать только те предприниматели, которые попадут в специальный реестр. Так власти курорта хотят повысить ответственность бизнесменов.

Производство и продажа товаров с брендом Железноводска будут разрешены только тем предпринимателям, который будут включены в соответствующий реестр.

"В известном маркетплейсе появился товар с брендом города-курорта Железноводска. В связи с этим мы хотим создать реестр предпринимателей, которые имеют право использовать бренд курорта для создания сувенирной или иной продукции"

– глава города Евгений Бакулин

Он пояснил, что в реестр будут внесены все желающие использовать бренд курорта. Регистрация в реестре станет стимулом для бизнеса ответственное относить к выпуску сувениров, связанных с Железноводском.

"Использование бренда города в каком-то смысле возлагает на нас ответственность за данный товар. … Таким образом, все будут нести ответственность за свою продукцию и при этом находиться в правовом поле"

– Евгений Бакулин

Дворец бухарского эмира в Железноводске

Дворец бухарского эмира в Железноводске

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