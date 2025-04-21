Более 400 жителей КЧР отправятся в хадж в 2025 году

Квота на хадж 2025 была увеличена для жителей Карачаево-Черкесии, так как количестве мусульман, желающих совершить паломничество, превысило изначально отведенное количество мест.

Свыше 400 человек поедут в этом году на хадж из Карачаево-Черкесии, рассказал начальник отдела хаджа ДУМ КЧР Ансар-хаджи Биджиев

Квота на хадж для Карачаево-Черкесии в этом году по сравнению с 2024-м увеличилась на 62 человека - до 412, сообщил ТАСС.

По его словам, изначально квота на 2025 год не превышала прошлогодней и составляла 350 мест. Но затем выяснилось, что число стремящихся в Мекку и Медину значительно больше. После ходатайства муфтия республики Мухаммада-хаджи Эркенова регион получил дополнительные места.

"Паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии в этом году совершат 412 жителей нашей республики"

– Биджиев

Глава отдела хаджа добавил, что, как и всегда, большая часть паломников из Карачаево-Черкесии – мужчины. Паломниц в этом году насчитывается 147.

Он уточнил, что отправление первой группы паломников запланировано на 27 мая, они вылетят в Саудовскую Аравию из Минеральных Вод. Вторая группа отправится в путь 30 мая, пишет ТАСС.