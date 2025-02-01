Хадж 2025: что это такое, цена, умра, когда паломничество перед Курбан-Байрамом

Хадж – один из столпов ислама. Что такое хадж? Когда начинается и заканчивается хадж в 2025 году? Чем отличается хадж от умры? Кому нельзя совершать хадж? Сколько стоит путевка в хадж в 2025 году?

Каждый мусульманин обязан за свою жизнь совершить хадж. Это один из пяти столпов ислама, он проводится в строго определенное время. Первые паломники в 2025 году прибудут в Мекку уже в мае.

Что такое хадж?

Хадж – большое паломничество последователей ислама в священные города Саудовской Аравии – Мекку и Медину. Наряду с шахадой, намазом, постом в Рамадан и закятом, он входят в число предписанных шариатом столпов ислама.

Хадж – обязанность всех мусульман, поэтому каждый верующий должен хотя бы один раз в своей жизни совершить большое паломничество в святые места, если выпадет такая возможность.

Ежегодно приверженцы ислама собираются в Мекке, чтобы прикоснуться к главной мусульманской святыне – Каабе, которая находится в известной на весь мир мечети Аль-Харам.

Хадж для мусульман вовсе не является туристической поездкой. Это в первую очередь испытание, поскольку до святых мест верующие добираются разными способами, преодолевая любые трудности и радость от совершения паломничества.

Хадж 2025: начало и конец

Мусульмане совершают хадж в первые дни 12-го, заключительного в исламском лунном календаре месяца Зуль-хиджа. В текущем году сезон большого паломничества начинается в середине мая.

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В 2025 году хадж начинается вечером 4 июня, а завершится 9 июня. Необходимо учесть, что даты могут поменяться. При этом первые группы паломников прибудут в Мекку в двадцатых числах мая.

Чем отличается хадж от умры?

В исламе, кроме большого паломничества (хаджа), есть еще и малое – умра, которое отличаются по статусу. Если хадж – это обязанность мусульманина, то умра не является таковой.

Тем не менее, умра тоже носит в себе ценность для верующих. Это малое паломничество в Мекку, которое, в отличие от хаджа, последователи ислама могут совершить в любое время года.

Определенного времени для выполнения умры нет, однако верующим важно знать, что совершение малого паломничества во время хаджа является нежелательным и порицаемым действием.

Стоит добавить, что чаще всего мусульмане совершают умру во время священного месяца Рамадан. Пророк Мухаммед говорил, что малое паломничество в Рамадан будет подобно большому (хаджу).

Что касается хаджа, то его приверженцы религии должны совершать строго в определенное время – первые несколько дней 12-го месяца Зуль-хиджа.

Еще одно отличие умры от хаджа заключается в количестве отведенного времени. Если ритуалы малого паломничества можно выполнить в течение нескольких часов, то на большое отводится минимум 4 дня.

Хадж, как и умра, включает в себя совершение следующих обрядов:

Ихрам (состояние духовной чистоты);

Обход вокруг Каабы;

Перемещение между холмами Сафа и Марва;

Бритье налысо и стрижка волос.

Но большое паломничество также подразумевает проживание в течение нескольких дней в долине Мина и ночевку в Муздалифе, а также стояние на горе Арафат в День Арафа.

Кому нельзя ехать в хадж?

Пребывание в Мекке и совершение хаджа дозволено только мусульманам. Находиться в этом городе немусульманам и вероотступникам строго запрещено. Перед въездом в Мекку установлен знак, на котором написано Only for Muslims.

Попытка приверженца другой веры оказаться в Мекке карается штрафом и депортацией из Саудовской Аравии.

Не запрещено, но не рекомендуется совершать хадж, если есть проблемы в состоянием здоровья. Это касается верующих, страдающих неконтролируемым диабетом, высоким кровяным давлением, ожирением, циррозом. Таким советуют отложить поездку в Мекку.

Большое паломничество должны совершать достигшие зрелости верующие. Женщины тоже могут отправиться в Мекку, но только в сопровождении мужа/близкого родственника или в составе группы.

Цена хаджа в 2025 году

Цена хаджа может меняться. В 2025 году стоимость может варьироваться от $5,5 тыс и выше. Заявки на паломничество подаются заблаговременно. То же самое касается сбора документов. Верующие об этом должны подумать заранее.

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Хадж для россиян

Отправкой российских паломников занимаются аккредитованные компании, специализирующиеся на организации хаджа и умры. Такие компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Северного Кавказа, Татарстане, Крыму, Башкортостане.

В 2025 году квота на количество паломников из России составила 25 тыс человек.

Нередко в Саудовской Аравии можно встретить верующих из разных стран, в том числе и России, которые добираются до Мекки своим ходом, то есть пешком. Для преодоления такого большого расстояния они выдвигаются за несколько месяцев.

Стоит добавить, что в России отправкой паломников в хадж занимаются также благотворительные организации, а также различные компании, которые путем розыгрыша определяют обладателей путевок. Кроме того, в этом помогают бизнесмены и меценаты. Так, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов ежегодно оплачивает нескольким тысячам верующих расходы на хадж.

Хадж для азербайджанцев

Первая группа паломников из Азербайджана отправится в Мекку уже 25 мая. Минимальная стоимость пакета для одного человека составляет $5 950. В 2025 году Азербайджану выделили квоту порядка 1,3 тыс мест.