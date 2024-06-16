Курбан-байрам 2025: какого числа, что за праздник, хадж и жертвоприношение

Курбан-байрам – главный праздник в исламе. Какого числа Курбан-байрам в 2025 году? Что это за праздник – Курбан-байрам? Что обозначает Ид аль-Адха? Что такое хадж? Зачем нужно жертвоприношение на Курбан-байрам?

Курбан-байрам – один из главных праздников, который мусульмане отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Это праздник жертвоприношения, во время которого верующие вспоминают и чтут пророка Ибрахима. Кроме того, праздничный день ознаменовывает завершение хаджа.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Мусульмане каждый год празднуют Курбан-байрам 10 дня последнего месяца в исламском лунном календаре Зуль-хиджа. Праздничная дата ежегодно смещается на 10-11 дней назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году последователи ислама начнут отмечать Курбан-байрам после заката 5 июня. Торжественные мероприятия – праздничный намаз и обряд жертвоприношения – пройдут 6 июня.

Курбан-байрам: что это за праздник?

Курбан-байрам является главным праздником для всех мусульман. Его название в переводе на русский язык означает "Праздник жертвоприношения". По-арабски этот день называется "Ид аль-Адха".

Праздник знаменует завершение паломничества (хаджа) верующих в Мекку, что является одним из пяти столпов ислама, наравне с шахадой, намазом, закятом и постом в Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, Курбан-байрам связана с историей о пророке Ибрахиме, который согласился принести в жертву своего родного сына Исмаила по велению Всевышнего. Однако за преданность Аллах заменил жертву на барашка.

С тех пор мусульмане всего мира приносят в жертву скот (корову, верблюда, барана) и делятся мясом со своими родными и близкими, а также бедными и нуждающимися.

Хадж – что это такое?

Хадж – один из пяти столпов ислама, обязательное больше паломничество мусульман в священные для них саудовские города – Мекку и Медину, которое не следует путать с умрой.

Хадж является единственным столпом в религии, который совершается строго в определенное время и только в Мекке. Каждый мусульманин должен хотя бы один раз в своей жизни совершить хадж.

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Большое паломничество могут совершать только приверженцы ислама. Представителям других религий, а также вероотступникам въезд в Мекку строго запрещен.

Хадж также должны совершать достигшие зрелости мусульмане. Что касается детей, то шариат освобождает их как от умры, так и от хаджа.

Женщина может отправиться в Мекку, но только либо в сопровождении мужа, либо в сопровождении близкого родственника мужского пола, либо в составе группы.

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Мусульмане во время хаджа должны пройти следующие обряды:

Ихрам (духовная чистота);

Обход вокруг Каабы;

Перемещение между холмами Сафа и Марва;

Проживание в долине Мина;

Ночевка в Муздалифе;

Стояние на горе Арафат.

Жертвоприношение на Курбан-байрам

Обряд жертвоприношения – ключевая часть праздника, которую принято совершать после праздничной молитвы. Обычно закалывают барана, но дозволено принести в жертву корову, козу, быка или верблюда.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мясо жертвенных животных необходимо разделить на три части: одну отдать бедным и нуждающимся, вторую – раздать гостям и родственникам, а третью – оставить семье.

Стоит добавить, что при закалывании не стоит проявлять агрессию. К животному необходимо относиться с жалостью, тогда Всевышний смилуется и над человеком.