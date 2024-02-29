Баку потребовал от Еревана немедленно освободить захваченные села

Представители вице-премьера АР Шахина Мустафаева рассказали о требовании Баку в ходе встреч по делимитации о безоговорочном освобождении Арменией ряда сел. Еще о четырех населенных пунктах в эксклавах ведутся активные переговоры.

Пресс-служба зампреда правительства Азербайджана Шахина Мустафаева опубликовала сегодня детали переговоров по делимитации, проведенных 7 марта Мустафаевым и его армянским коллегой Мгером Григоряном. Представители вице-премьера подчеркнули, что Баку требует незамедлительного освобождения захваченных Арменией сел на границе двух стран.

Основным содержанием новейшей встречи Мустафаева и Григоряна стало формирование правового фундамента для дальнейшей практической работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

В пресс-службе зампреда правительства АР обратили внимание, что армянские медиа активно тиражируют фейки об "оккупации сел Армении", целью которых является отвлечение внимания от фактов захвата армянскими войсками населенных пунктов Азербайджана на границе и в азербайджанских эксклавах.

"Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, то принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению"

– пресс-служба Шахина Мустафаева

Также чиновники обратили внимание, что необходимо решить вопрос и о деоккупации таких находящихся в эксклавах населенных пунктов Азербайджана, как Бархударлы, Кярки, Софулу и Юхары Аскипара. Как пишет Спутник-Азербайджан, этот вопрос также находится на столе переговоров делимитационной комиссии.