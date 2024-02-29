Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели 7-ю встречу по делимитации границы

Сегодня состоялась 7-е заседание Госкомиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказано в опубликованном 7 марта сообщении на сайте МИД Азербайджана.
Председательствовали на заседании вице-премьеры стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.
"Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном"
– пресс-релиз министерства
Помимо этого, обсуждались проекты инструкций по порядку проведения делимитации.
"Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности Комиссий"
– азербайджанское министерство
Время и место следующего заседания будет определено позднее.