Вестник Кавказа

Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели 7-ю встречу по делимитации границы

Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели 7-ю встречу по делимитации границы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители двух республик Южного Кавказа продолжают обсуждать вопросы, которые связаны с делимитацией границы. Очередная дискуссия, посвященной данной теме, прошла в четверг.

Сегодня состоялась 7-е заседание Госкомиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказано в опубликованном 7 марта сообщении на сайте МИД Азербайджана.

Председательствовали на заседании вице-премьеры стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

"Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном"

– пресс-релиз министерства

Помимо этого, обсуждались проекты инструкций по порядку проведения делимитации.

"Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности Комиссий"

– азербайджанское министерство

Время и место следующего заседания будет определено позднее.

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