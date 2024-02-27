МИД Армении: Баку и Ереван достигли договоренности по некоторым проблемам

В МИД Армении заявили, что Ереван достиг договоренности с Баку по некоторым проблемам. Там же добавили, что дата новой встречи глав МИД обеих стран пока не определена.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян сообщил, что Армения и Азербайджан продолжают переговоры по подписанию мирного договора.

Он отметил, что между Баку и Ереваном есть определенные проблемы, однако по некоторым из них достигнута договоренность. Министр добавил, что подходы по важным вопросам отличаются.

Мирзоян также подчеркнул, что дата новой встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в настоящее время не определена. При этом он выразил надежду на скорейшие переговоры.