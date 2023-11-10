Баку: мир закрывал глаза на незаконную транспортировку оружия Арменией

В МИД Азербайджана заявили, что более 30 лет Армения не только оккупировала территории Азербайджана, но незаконно транспортировала свое оружие, на что мировое сообщество не реагировало.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде принял участие в совместном с Минобороны АР брифинге.

На нем он заявил, что мировое сообщество никак не реагировало на тот факт, что Армения незаконно транспортировало оружие через территорию Азербайджана, несмотря на призывы обратить внимание.

Дипломат подчеркнул, что Армения не только оккупировала территории Азербайджана более 30 лет, но и размещала свое военное оборудование и технику. Представитель МИД отметил, что территории Азербайджана минировались и после окончания Карабахской войны.

"Армения проводила подготовку гражданских и военных, чтобы они осуществляли подрывную деятельность в отношении военной и гражданской инфраструктуры Азербайджана"

- Айхан Гаджизаде

По его словам, обеспокоенность Баку в связи с минированием была доведена до международной общественности, но все обращения остались безответными.