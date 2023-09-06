Баку и Тбилиси свяжет новый лоукостер

Опубликовано: 12:31, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджан начинает летать Georgia Wings. Прямые рейсы лоукостер будет выполнять между Тбилиси и Баку.

Между Баку и Тбилиси начинает летать бюджетный перевозчик Georgia Wings, информирует азербайджанское министерство цифрового развития и транспорта.

"Georgia Wings выполнит свой первый рейс по маршруту Тбилиси - Баку 6 сентября. В целом, авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям"

– ведомство

Прибывать самолеты из Грузии будут в аэропорт Гейдар Алиев. Лайнер ATR 72-500, поставленный на новый маршрут, способен брать на борт до 72 пассажиров.

В азербайджанскую столицу летают многие иностранные лоукостеры, на данный момент их число составляет 16. Планируется запустить рейсы и таких перевозчиков, как IndiGo и Air Arabia Abu-Dhabi.