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Баку и Тбилиси свяжет новый лоукостер

Баку и Тбилиси свяжет новый лоукостер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджан начинает летать Georgia Wings. Прямые рейсы лоукостер будет выполнять между Тбилиси и Баку.

Между Баку и Тбилиси начинает летать бюджетный перевозчик Georgia Wings, информирует азербайджанское министерство цифрового развития и транспорта.

"Georgia Wings выполнит свой первый рейс по маршруту Тбилиси - Баку 6 сентября. В целом, авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям"

– ведомство

Прибывать самолеты из Грузии будут в аэропорт Гейдар Алиев. Лайнер ATR 72-500, поставленный на новый маршрут, способен брать на борт до 72 пассажиров.

В азербайджанскую столицу летают многие иностранные лоукостеры, на данный момент их число составляет 16. Планируется запустить рейсы и таких перевозчиков, как IndiGo и Air Arabia Abu-Dhabi.

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