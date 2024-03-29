Баку и Санкт-Петербург создадут совместные туристические маршруты

Представители властей Азербайджана и России обсудили развитие туристической сферы двух стран. В рамках переговоров принято решение о создании совместных туристических маршрутов.

Председатель Госагентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев провел переговоры с главой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым.

В процессе встречи представители двух стран обсудили возможность создания совместных турмаршрутов, а также обмен опытом в туристической отрасли.

Кроме этого, поднимались вопросы о вложении инвестиций в туристическую сферу и программах для обучения специалистов направления.

Также планируется создание связей между туркомпаниями двух стран.

Уточняется, что представители туризма обсудили дорожную карту, по которой будет развиваться туризм между Россией и Азербайджаном до 2026 года.