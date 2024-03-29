Президент Азербайджана принял губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы России Александр Беглов, находящийся с визитом в Баку, сегодня был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – собеседники обсудили развитие сотрудничества Баку и Санкт-Петербурга.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял в своей резиденции губернатора российского Санкт-Петербурга Александра Беглова, который находится в столице Азербайджана с визитом.

В ходе встречи глава Азербайджана подчеркнул, что дружественные отношения Азербайджана и России активно развиваются во всех сферах, что вносит весомый вклад в укреплении взаимных связей, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Собеседники обсудили многочисленные мероприятия, которые прошли в Северной столице к 100-летию со дня рождения великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева, отметив особый вклад известных азербайджанцев в развитие Санкт-Петербурга.

Также Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нынешний визит Александра Беглова в Азербайджан даст плодотворные результаты и создаст хорошие возможности для дальнейшего сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы расширения торговых, экономических, инвестиционных связей, укрепления сотрудничества в гуманитарной, культурной, образовательной сферах между Баку и Санкт-Петербургом, в частности – дорожную карту на ближайшие четыре года, которая была подписана межправительственной комиссией по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом.

В завершение встречи Александр Беглов вручил азербайджанскому лидеру памятный подарок.