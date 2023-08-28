Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

Опубликовано: 17:55, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минобороны Азербайджана пообщался с начальником Генштаба Турции. В ходе встречи, прошедшей сегодня в Баку, обсуждались вопросы военного сотрудничества.

В понедельник, 28 августа, в Баку состоялась встреча главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова и начальника Генштаба Турции Метина Гюрака. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.

В ходе беседы стороны поговорили о развитии военного сотрудничества между странами. Гюрак отметил, что взаимодействие в данной сфере открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

"На встрече также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух государств и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес"

– Минобороны Азербайджана

Гасанов во время разговора обратил внимание на то, что работы по приведению азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью успешно выполняются, и поблагодарил Анкару за оказанную поддержку.

"Было отмечено, что согласно Шушинской декларации сегодня азербайджано-турецкие сотрудничество опирается на союзнических отношениях и что в качестве ее составной части были приняты последовательные меры в области армейского строительства"

– оборонное ведомство АР