Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

В понедельник, 28 августа, в Баку состоялась встреча главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова и начальника Генштаба Турции Метина Гюрака. Об этом сообщили в азербайджанском ведомстве.
В ходе беседы стороны поговорили о развитии военного сотрудничества между странами. Гюрак отметил, что взаимодействие в данной сфере открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества.
"На встрече также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух государств и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес"
– Минобороны Азербайджана
Гасанов во время разговора обратил внимание на то, что работы по приведению азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью успешно выполняются, и поблагодарил Анкару за оказанную поддержку.
"Было отмечено, что согласно Шушинской декларации сегодня азербайджано-турецкие сотрудничество опирается на союзнических отношениях и что в качестве ее составной части были приняты последовательные меры в области армейского строительства"
– оборонное ведомство АР