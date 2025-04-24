Байконур празднует 70-летний юбилей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с 70-летним юбилеем космодрома Байконур ветеранов и работников отрасли, назвав стартовую площадку примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России.

Космодром Байконур в Казахстане отмечает 70-летний юбилей – с праздником ветеранов и работников отрасли поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав стартовую площадку колыбелью мировой космонавтики, говорится в сообщении Аккорды.

"Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана поблагодарил всех, кто стоял у его истоков, особо отметив гордость за то, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Казахстан выступает активным участником международного освоения космоса, и космодром Байконур - яркий пример долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде, подчеркнул Токаев.

Также казахстанский лидер отметил: Байконур - центр международного сотрудничества, научного обмена, туризма и образования, у которого большие перспективы выхода на новые рынки космических услуг.

Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса, а значит, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий, добавил Касым-Жомарт Токаев.