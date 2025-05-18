Астана рассчитывает на Москву как на стратегического партнера – Токаев

Президент Казахстана назвал Россию стратегическим партнером, на которого рассчитывают в республике. Он отметил, что в особенности Астана рассчитывает на КТК.

Казахстан рассчитывает на Россию как на стратегического партнера. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В интервью телеканалу Al Jazeera он напомнил, что РФ – сосед и союзник Казахстана, с которым у него самая протяженная граница в мире.

"Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)"

– президент РК

Он подчеркнул, что в ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным затрагивались вопросы, которые связаны с КТК.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот трубопроводный консорциум продолжит оставаться хорошим инструментом для поставок нефти на рынок Европы и за его пределы.

"Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы"

– Касым-Жомарт Токаев