Рахман Мустафаев вручил МИД РФ ноту протеста

Азербайджанский посол в Москве передал России ноту протеста в связи с событиями в Екатеринбурге. Ранее сегодня он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Азербайджан вручил ноту протеста России из-за событий, произошедших на прошлой неделе в Екатеринбурге. Об этом сообщил 1 июля руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя сегодняшний вызов посла республики Рахмана Мустафаева в МИД России.

"В ноте также был выражен решительный протест против применения пыток и унижающего достоинство обращения российскими правоохранительными органами при допросах наших соотечественников. Было отмечено, что указанные действия правоохранительных органов являются нарушением законодательства Российской Федерации и основных прав и свобод человека, принятых на международном уровне"

– МИД АР

В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность действиями сотрудников правоохранительных органов.

"От российской стороны было потребовано провести тщательное и объективное расследование этих нападений, а также принять срочные меры по привлечению виновных к ответственности на основании действующего законодательства Российской Федерации"

– Айхан Гаджизаде

Он также поведал, что посол проинформировал представителей РФ о мерах, принятых в офисе Sputnik Азербайджан.

"Оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов Азербайджанской Республики, проводимые в офисе, полностью соответствуют законодательству нашей страны и международным обязательствам"

– глава Управления пресс-службы МИД АР