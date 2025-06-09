Азербайджанцы в России: какие они?

Казалось, прошли времена, когда в России своих граждан делили по этническому признаку, предвзято относясь к людям той или иной национальности. Тогда СМИ раскручивали только события со знаком минус, игнорируя позитивные новости, участниками которых становились представители нетитульной нации.

События 27 июня в Екатеринбурге, когда два азербайджанца погибли в результате операции сотрудников правоохранительных органов, заставили вспомнить о тех печальных временах. Расскажем истории нескольких азербайджанцев в России, подвиги которых мало кем было замечены за ширимой негатива, распространяемого теми, кто хочет насадить вражду между народами.

Салам Нагиев. 2013

Саламаддин Нагиев приехал из Азербайджана в Подмосковье погостить у отца. Идя вдоль реки Пехорки, протекающей на стыке Люберецкого и Раменского районов, он увидел в воде трех девочек, звавших на помощь. Салам прыгнул с моста и вытащил двоих, но неожиданное его самого стало затягивать под плотину. Из последних он вытолкнул на поверхность третью девочку, но выбраться сам уже не сумел. Саламаддину Нагиеву был 21 год.

Герой навеки остался в памяти спасенных девочек и их родителей. Однако ужасно то, что власти Люберецкого и Раменского района слишком долго не могли решить, на чьей территории погиб человек, а потому извлечением его тела никто не хотел заниматься. Родственникам Салама пришлось на свои деньги нанимать водолазов. Тело Нагиева удалось извлечь из-под плотины только на пятый день после трагедии.

Братья Рагимовы и Хаям Ширинов. 2014

А эта история произошла в Красноярске, где на улице Вавилова прорвало трубу с кипятком. Фонтан бил метров на 25. Движение перекрыть не успели, из-за валящего из-под земли пара видимость была практически нулевой. Водитель приближавшегося к месту аварии автобуса с пассажирами не смог быстро затормозить и въехал прямо в образовавшееся озеро. Кипяток ударил в моторный отсек и разлился по всему автобусу.

Вокруг собрались зеваки, наблюдавшие как пассажиры автобуса начинают вариться заживо – двери заклинило. На помощь бросился лишь работавший неподалеку от места трагедии на радиорынке Сабухи Рагимов. Он попытался разбить кулаком заднее стекло автобуса, но тщетно – стекло на месте, руки в крови. Тогда Сабухи отыскал камень и стекло поддалось. В это время ему на помощь уже бежали брат Турал, коллега Хаям Ширинов и еще двое продавцов с радиорынка. Все вместе он они вручную отжали двери и на руках вынесли из автобуса полтора десятка обварившихся людей - всех с термическим ожогами разной степени. За мужество и героизм ребят наградили, провели расследование и выяснили, что лопнувшей трубе было около 40 лет, ее давно должны были поменять, но сделали это только после трагедии.

Бахыш Керимов. 2017

Бахыш Керимов – инспектор ДПС, но подвиг свой он совершил не при исполнении. Бахыш шел со смены домой в селе Первомайском Свердловской области, когда увидел полыхающий частный жилой дом. Набегу он вызвал пожарных, выбил окно, вскочил внутрь охваченного огнем дома и вынес оттуда четверых детей от двух до семи лет и их родителей. МЧСники приехали быстро, но к этому моменту полыхал весь дом. Потом Бахыш сказал, что не думал о страхе – действовать нужно было быстро.

Айдын Гамбаров. 2018

Полковник полиции Айдын Гамбаров спас 12-летнего мальчика, провалившегося под лед на полуострове Копылова в Тольятти. В первый день нового года ребята катались на коньках на шлюзовом канале, и один провалился под воду. Детские крики услышал Гамбаров, приехавший на Новый год к другу, дом которого стоял на берегу канала. То, как Гамбаров вытаскивал ребенка из воды, видели его сын Руслан и дочка Лейла. Они бросились к отцу, обняли его и долго не отпускали.

Айдына Гамбарова наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения» и медалью «За отличие в службе». Этот неравнодушный человек был известен и до случая на шлюзовом канале: он долгие годы помогал и помогает детскому психоневрологическому санаторию «Бережок» в Тольятти, покупает для нуждающихся продукты первой необходимости и ведет другую волонтерскую работу...

Султан Султанов. 2024

24 ноября после жесткой посадки загорелся борт Сочи - Анталья. Пассажиры были в панике – на борту нечем было дышать. К счастью, этим рейсом летел продавец фруктов из Краснодара Султан.

Он родился и провел детство бакинском поселке Бильгя, но уже полтора десятка лет живет в Краснодаре. По работе часто приходится летать. В тот день у Салмана было нехорошее предчувствие, поэтому весь полет он молился. Говорит, что, возможно, это и спасло пассажиров от гибели. Но, на Бога надейся, а сам не плошай. Поэтому, когда после жесткой посадки самолет загорелся, Салман бросился к авариному выходу, который в панике не могла открыть стюардесса. С трудом открыв выход, он начал вместе с членами экипажа выводить рыдающих пассажиров.

Каждый, кто находился в тот момент рядом, стал для меня родным! Они наверняка хорошие люди, у них были хорошие поступки, поэтому Бог нас всех спас

- Султанов

Он никому не рассказывал о своем подвиге; историю обнародовали благодарные спасенные. Они до сих пор звонят Салману со словами благодарности.

Рза Рзаев 2024

Вечером 17 января в Новосибирске случилась коммунальная авария: из-за сильных морозов прорвало трубу отопления. В это время с работы возвращался уроженец Гянджи, грузчик Рза Рзаев. Он увидел высокий фонтан горячей воды - дорога тоже была затоплена. Два десятка прохожих, среди которых было много стариков и детей, оказались в ловушке. Рза бросился на рынок, притащил оттуда грузовые поддоны и соорудил из них мостик, по которому вынес детей и вывел под руки стариков. Сам он не раз падал под кипяток, но улице был 30-градусный мороз.

Поэтому я быстро остывал, иначе бы просто бы не выжил

- Рзаев

Благодарные жители города собрали отважному грузику деньги, чтобы он мог съездить на родину повидаться с детьми, но Рза перечислил их в детский дом для детей с ограниченными возможностями.

И таких подвигов было совершено великое множество. Достоянием общественности становятся лишь единичные случаи, ведь герои никогда не остаются на месте в ожидании благодарности, а всегда быстро уходят с места происшествия – совершать другие добрые дела.