Азербайджан имеет законные основания требовать от Армении изменений – МИД

Баку имеет законное право требовать от Армении поправок в Конституцию, в которой содержатся территориальные претензии. Так МИД Азербайджана прокомментировал слова Никола Пашиняна.

Баку имеет все законные основания требовать от Армении поправок в ее Конституцию, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Их устранение – одно из главных условий подписания прочного мира, заявил пресс-секретарь МИД АР Айхана Гаджизаде, комментируя слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Айхан Гаджизаде отметил, что Никол Пашинян, ссылаясь на положение Конституции о приоритете ратифицированных Арменией международных договоров над местными законами, предпринял очередную попытку ввести в заблуждение международную общественность в вопросе мирного процесса.

"Достаточно взглянуть на статью 5 Конституции Армении. Именно согласно этому положению, Конституция Армении обладает высшей юридической силой, и положение о приоритете международного договора, на которое ссылается премьер-министр, не имеет отношения к Конституции"

- Айхан Гаджизаде

Он подчеркнул, что даже герб Армении, упомянутый в статье 21 Конституции Армении, отражает территориальные претензии к соседям.

По словам пресс-секретаря азербайджанского МИД, Армения не заинтересована в устойчивом мире и пытается сохранить запасной вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем. Об этом также говорит нежелание армянских властей ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, которая является пережитком прошлого конфликта.