Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели переговоры в Албании

Ильхам Алиев провел встречу с Николом Пашиняном. Сперва состоялись переговоры "на ногах", а затем они начали беседовать отдельно.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в рамках VI саммита Европейского политического союза в Албании встретился с армянским премьером Николом Пашиняном.

Руководители двух государств провели неформальную встречу "на ногах" перед началом основным мероприятий. Они спокойно общались и приветствовали политиков.

Чуть позже президент Азербайджана и премьер-министр Армении переместились за кофейный столик, где в такой же неформальной атмосфере поговорили уже более детально.

Конкретные темы их переговоров неизвестны, но очевидно, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян говорили о следующих этапах армяно-азербайджанского урегулирования.