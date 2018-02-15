Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл на саммит в Албанию

Ильхам Алиев прибыл на саммит в Албанию
© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана прибыл сегодня с визитом в Албанию. Он примет участие в саммите "Европейского политического сообщества".

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в четверг 15 мая прибыл с рабочим визитом в столицу Албании.

Визит совершается по приглашению премьер-министра Албании Эди Рамы и президента Совета Европейского союза Антониу Кошты.

В международном аэропорту Тираны президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку и другие официальные лица.

В Тиране Ильхам Алиев примет участие в шестом саммите "Европейского политического сообщества".

Азербайджанская Республика принимает активное участие во всех саммитах "Европейского политического союза" с 2022 года, когда состоялась первая подобная встреча.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.