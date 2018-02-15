Ильхам Алиев прибыл на саммит в Албанию

Президент Азербайджана прибыл сегодня с визитом в Албанию. Он примет участие в саммите "Европейского политического сообщества".
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в четверг 15 мая прибыл с рабочим визитом в столицу Албании.
Визит совершается по приглашению премьер-министра Албании Эди Рамы и президента Совета Европейского союза Антониу Кошты.
В международном аэропорту Тираны президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку и другие официальные лица.
В Тиране Ильхам Алиев примет участие в шестом саммите "Европейского политического сообщества".
Азербайджанская Республика принимает активное участие во всех саммитах "Европейского политического союза" с 2022 года, когда состоялась первая подобная встреча.