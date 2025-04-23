Баку: Зангезурский и Срединный коридоры нужны ЕС

Такие проекты, как Зангезурский и Срединный коридоры, важны не только для логистики и торговли, но и для связанности стран региона, экономической интеграции и, шире, стабильности и процветания, заявили в Баку.

О значении Зангезурского и Срединного коридора, которые связывают Азию и Европу, рассказал управляющий АБР от Азербайджана, глава Минфина Азербайджана Сахиль Бабаев в заявлении для бизнес-сессии управляющих банка.

По его словам, Зангезурский коридор представляет собой стратегическую инициативу, цель которой – упрочение связанности стран региона и экономической интеграции.

"Этот маршрут играет ключевую роль в обеспечении транспортной связи между Азией и Европой, способствуя перемещению товаров, услуг и людей в регионе"

– Сахиль Бабаев

Министр уточнил, что, совершая инвестиции в этот проект, Азербайджан намерен запустить новые экономические возможности, активизировать устойчивое развитие и усиливать межгосударственное сотрудничество.

Таким образом, обратил внимание управляющий АБР от Азербайджана, Зангезурский коридор не сводится только к инфраструктурному проекту – он служит символом устремленности к созданию прочных партнерств, налаживанию стабильности и процветания во всем регионе.

Срединный же коридор, обратил внимание Сахиль Бабаев, помимо своей транспортной роли, выполняет функцию фактора стабильности.

"Последние глобальные и региональные события подчеркивают критическую важность инициативы Срединного коридора, в рамках которой Азербайджан занимает ключевую позицию. На фоне усиливающейся напряженности и неопределенности стратегическое значение этого маршрута как надежной и альтернативной транспортной артерии становится все более очевидным. Он позволяет диверсифицировать экономические связи и снизить уязвимость к геополитическим изменениям"

– Сахиль Бабаев

По словам главы Минфина Азербайджана, новое стратегическое видение и комплексный анализ служат важнейшими элементами, призванными повышать эффективность Срединного коридора и укреплять его устойчивость как значимого канала для торговли и сотрудничества, который будет работать даже при региональной или глобальной нестабильности.

"Азербайджан, находясь на стратегическом перекрестке Востока и Запада, осознает свою важную роль в развитии Срединного коридора. Представленные сегодня инициативы и сроки их реализации полностью соответствуют нашим национальным целям по развитию инфраструктуры, повышению эффективности и устойчивому экономическому росту"

– Сахиль Бабаев

Министр обратил внимание на то, что, участвуя в реализации этой инициативы, Азербайджан дает понять, что Срединный коридор представляет собой не просто транспортное соединение, а фактор стабильности. Он служит не просто для реализации логистических и торговых целей – его задача заключается в том числе в формировании прочных партнерств, которые могли бы противостоять геополитическим вызовам.