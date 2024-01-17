Вестник Кавказа

Тегеран предлагает создать транзитный коридор Иран-Азербайджан-Грузия

Тегеран предлагает создать транзитный коридор Иран-Азербайджан-Грузия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана выступают с инициативой создания транзитного коридора Иран-Азербайджан-Грузия, который будет организован в рамках программы ТРАСЕКА.

Транзитный коридор Иран-Азербайджан-Грузия может быть организован в рамках программы ТРАСЕКА – соответствующее предложение выдвигает Иран, рассказал советник главы Миндорог ИРИ Амин Тараффо.

По его словам, данная инициатива была высказана в ходе недавнего визита министра Фарзане Садег в Баку. Тараффо уточнил, что официальные лица восприняли эту идею с одобрением.

Советник уточнил, что в 2025 году глава Миндорог Ирана возглавит Межправительственную комиссию ТРАСЕКА.

Тараффо также рассказал, что Тегеран и Ашхабад намерены подписать соглашение о "дорожной карте", согласно которому, как предполагается, объем транзитных перевозок вырастет до 20 млн т в год. Чиновник уточнил, что документ может быть подписан в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана, которое пройдет 17-19 мая.

Напомним, ТРАСЕКА – это программа по организации транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия", в ней участвуют ЕС и страны-партнеры.

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