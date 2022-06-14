Вестник Кавказа

Казахстан вместе с ТРАСЕКА будет развивать паромное сообщение на Каспие

Казахстан вместе с ТРАСЕКА будет развивать паромное сообщение на Каспие
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана намерены сотрудничать с ТРАСЕКА в развитии паромного сообщения в Черном и Каспийском морях.

Правительство Республики Казахстан совместно с ТРАСЕКА будут развивать морское сообщение в акватория Черного и Каспийского морей. Об этом было сказано на встрече вице-премьера транспорта республики Сатжана Аблалиева и генерального секретаря международной программы Асета Асавбаева. 

Кроме этого, стороны обсудили транспортные проблемы, связанные с пробками на пунктах пропуска Сарпи и Красный мост. 

Также был поднять вопрос о завершении экспериментального проекта по доставке товаров с помощью полуприцепов. 

"Такие перевозки имеют большой потенциал в обеспечении более дешевым видом транспортировки товаров, так как во время перевозки полуприцепа на судне нет необходимости оплаты труда и командировочных расходов водителю, не нужно получать визы, и сама перевозка по морю стоит дешевле по сравнению с перевозкой тягача с полуприцепом"

- Асет Асавбаев 

В ходе встречи Асавбаев выразил надежду, что правительство Казахстана ускорит процесс принятия Соглашения по единому транзитном разрешению, которое поможет облегчить процесс международных перевозок. 

"Скорейшее согласование позволит подготовить проект Соглашения к подписанию в рамках очередного заседания МПК, учитывая тот факт, что остальные заинтересованные страны завершили процедуру согласования"

- Асет Асавбаев

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