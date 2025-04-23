Азербайджан и Иран соединят прямые авиарейсы

Согласно ожиданиям иранской стороны, в скором времени Баку будет связан с Тегераном и Тебризом регулярными беспересадочными авиарейсами. Пока что ведутся технические работы по согласованию параметров авиасообщения между Ираном и Азербайджаном.

Иран инициировал запуск прямого авиасообщения между крупнейшими иранскими городами и столицей Азербайджана. Об этом иранским СМИ объявил советник главы Министерства дорог и развития городов Амин Тараффо, уточнив, что речь идет о беспересадочных авиарейсах из Тегерана и Тебриза в Баку.

Чиновник отметил, что иранское руководство надеется организовать перелеты по обоим маршрутам в кратчайшие сроки. Для этого Иранская организация гражданской авиации уже наладила контакт с транспортными госорганами Азербайджанской Республики.

Первоначальное предложение иранской стороны: четыре рейса в неделю Тегеран-Баку и два рейса в неделю Тебриз-Баку. Сейчас эксперты двух государств согласуют технически параметры и точное расписание полетов.