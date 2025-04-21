Вестник Кавказа

Первый за 30 лет рейс вылетел из Сухума в Москву

Первый за 30 лет рейс вылетел из Сухума в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Единственный пассажирский аэропорт Абхазии вечером 1 мая отправил первый рейс в Москву. Ранее самолет прибыл с туристами в Сухум - состоялось открытие аэропорта.

Сухумский аэропорт приступил к обслуживаю авиарейсов сегодня. В Москве направляется первый самолет из Сухума.

Днем 1 мая с участием официальных лиц состоялось торжественное открытие аэропорта в Абхазии. Вскоре после этого в воздушной гавани приняли первый рейс, пассажиров встретили с музыкой. Самолет компании "ЮВТ-Аэро", которая начала выполнять полеты между Сухумом и Внуково, приземлился в Абхазии в 18.26. В 20.11 воздушное судно вылетело из аэропорта, через 3,5 часа, незадолго до полуночи, самолет ждут в Москве.

"ЮВТ Аэро" – авиакомпания, базирующаяся в Татарстане, существует с 2015 года. В 2025 году "ЮВТ Аэро" стала первой российской компанией, приступившей к выполнению перевозки пассажиров в Абхазию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт открыт: в Абхазию прибыл первый авиарейс из России

Аэропорт открыт: в Абхазию прибыл первый авиарейс из России

Аэропорт Сухума ждет первый авиарейс из Москвы

Аэропорт Сухума ждет первый авиарейс из Москвы

&quot;Аэрофлот&quot; не будет летать в Абхазию

"Аэрофлот" не будет летать в Абхазию

Три российские авиакомпании намерены запустить рейсы в Сухум через месяц

Три российские авиакомпании намерены запустить рейсы в Сухум через месяц

Стартовали перевозки туристов в Абхазию по &quot;единому билету&quot;

Стартовали перевозки туристов в Абхазию по "единому билету"

Поезда в Абхазии будут идти быстрее – АЖД

Поезда в Абхазии будут идти быстрее – АЖД

Билетов на первый самолет в Сухум почти не осталось

Билетов на первый самолет в Сухум почти не осталось

В Абхазии ожидают туристический бум из РФ к майским праздникам

В Абхазии ожидают туристический бум из РФ к майским праздникам

Налаживание особых отношений с Россией приоритетно для Абхазии – Сухум

Налаживание особых отношений с Россией приоритетно для Абхазии – Сухум

Абхазию выбрали на майские праздники российские пенсионеры

Абхазию выбрали на майские праздники российские пенсионеры

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы