Первый за 30 лет рейс вылетел из Сухума в Москву

Единственный пассажирский аэропорт Абхазии вечером 1 мая отправил первый рейс в Москву. Ранее самолет прибыл с туристами в Сухум - состоялось открытие аэропорта.

Сухумский аэропорт приступил к обслуживаю авиарейсов сегодня. В Москве направляется первый самолет из Сухума.

Днем 1 мая с участием официальных лиц состоялось торжественное открытие аэропорта в Абхазии. Вскоре после этого в воздушной гавани приняли первый рейс, пассажиров встретили с музыкой. Самолет компании "ЮВТ-Аэро", которая начала выполнять полеты между Сухумом и Внуково, приземлился в Абхазии в 18.26. В 20.11 воздушное судно вылетело из аэропорта, через 3,5 часа, незадолго до полуночи, самолет ждут в Москве.

"ЮВТ Аэро" – авиакомпания, базирующаяся в Татарстане, существует с 2015 года. В 2025 году "ЮВТ Аэро" стала первой российской компанией, приступившей к выполнению перевозки пассажиров в Абхазию.