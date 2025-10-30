Азербайджан и Грузия нарастили взаимный товарооборот

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос за девять месяцев на 9%. В основном рост обеспечен увеличением поставок азербайджанских товаров в Грузию.

За девять месяцев с начала 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился на 9% и достиг $624 млн, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

За период январь-сентябрь товарооборот вырос на $51,7 млн. Поставки из Грузии в Азербайджан увеличились почти на 50% или на $42,8 млн, до $128,5 млн, азербайджанские поставки в Грузию возросли на 2% или $9,9 млн – до $495,5 млн.

Накануне главы МИД Грузии и Азербайджана провели встречу, на которой обсудили политические, военно-экономические и гуманитарные аспекты двустороннего стратегического партнерства.