Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество двух стран

Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили провели встречу в Самарканде. Министры обсудили двустороннее сотрудничество и партнерство в различных сферах.

Встреча министр иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхуна Байрамова и Маки Бочоришвили прошла сегодня в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, информирует МИД Азербайджана.

"Министры обсудили политические, военно-экономические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также обменялись мнениями по региональным вопросам"

– сообщение

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений и отметили, что прочную основу для партнерства Баку и Тбилиси закладывает активный политический диалог на уровне руководства двух стран.

Также главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность совместных шагов на пути к достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.