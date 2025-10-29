Вестник Кавказа

Укрепление парламентских связей обсудили Грузия и Казахстан

Ерлан Кошанов и Шалва Папуашвили
© Фото: сайт парламента Грузии
Шалва Папуашвили принял сегодня в Тбилиси Ерлана Кошанова. Одной из обсуждаемых на встрече тем стали перспективы дальнейшего укрепления парламентских связей между Грузией и Казахстана.

В Тбилиси 30 октября прошла встреча спикеров парламентов Грузии и Казахстана Шалвы Папуашвили и Ерлана Кошанова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте грузинского парламента.

Центральными темами обсуждения стали возможности дальнейшего укрепления парламентских связей, а также взаимодействие двух стран в различных сферах, включая торговлю, энергетику, инвестиции, культуру и туризм.

Кошанов акцентировал внимание на том, что это первая поездка спикера Мажилиса Казахстана в Грузию, которая придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

Спикеры также положительно оценили подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами.

Кроме того, они указали на то, что сотрудничество между Грузией и Казахстаном приобретает особое значения для развития Среднего коридора.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1265 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.