Укрепление парламентских связей обсудили Грузия и Казахстан

Шалва Папуашвили принял сегодня в Тбилиси Ерлана Кошанова. Одной из обсуждаемых на встрече тем стали перспективы дальнейшего укрепления парламентских связей между Грузией и Казахстана.

В Тбилиси 30 октября прошла встреча спикеров парламентов Грузии и Казахстана Шалвы Папуашвили и Ерлана Кошанова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте грузинского парламента.

Центральными темами обсуждения стали возможности дальнейшего укрепления парламентских связей, а также взаимодействие двух стран в различных сферах, включая торговлю, энергетику, инвестиции, культуру и туризм.

Кошанов акцентировал внимание на том, что это первая поездка спикера Мажилиса Казахстана в Грузию, которая придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

Спикеры также положительно оценили подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами.

Кроме того, они указали на то, что сотрудничество между Грузией и Казахстаном приобретает особое значения для развития Среднего коридора.