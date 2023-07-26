Азербайджан еще раз напомнил о политическом шантаже Армении

Опубликовано: 22:03, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана призвал Армению прекратить провокации в отношении ситуации вокруг погранпункта в Лачине. В ведомстве назвали заявления Еревана политическим шантажом.

Движение машин с "гуманитарной помощью" без согласия с Баку на суверенные территории Азербайджана является посягательством на территориальную целостность и суверенитет страны, говорится в заявлении МИД Азербайджана о дальнейших провокациях Армении против погранпункта в Лачине.

В ведомстве подчеркнули, что Ереван до сих пор не может переварить существование ППП "Лачин", который был установлен азербайджанской стороной для контроля границ и предотвращения провокаций с армянской стороны.

В МИД заявили, что Армения неискренна в процессе армяно-азербайджанского урегулирования и продолжает нагнетать обстановку с целью введения мирового сообщества в заблуждение. В Баку отметили, что Ереван пошел на такой шаг сразу после московских переговоров, где подробно обсуждалась сложившаяся ситуация.

В министерстве напомнили, что провокации Армении, включая стрельбу 15 июня по азербайджанским пограничникам и российским миротворцам в Лачине, а также попытки провезти контрабанду, заявляя при этом о "напряженной гуманитарной ситуации" показывают, что Ереван не намерен отказываться от манипулирования и совершения противоправных действий против Азербайджана.

"Несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей жителей Армении, которые были поддержаны Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие армянской стороны всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, упомянутым Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж"

- МИД Азербайджана

В министерстве добавили, что привлечение к провокационным действиям против Азербайджана миссии ЕС в Армении и дипкорпуса говорит о заранее спланированной акции. В заключение Баку призвал Ереван прекратить подобные провокации.