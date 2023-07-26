Азербайджан и Армения: новый шаг к миру

Опубликовано: 11:49, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Трехсторонние переговоры, прошедшие накануне в Москве между главами МИД РФ, Азербайджана и Армении, показали, что Москва, Баку и Ереван готовы активизировать процесс заключения мирного договора, Россия готова обеспечить для этого трехсторонние встречи парламентариев, и уже есть значительный прогресс в этом процессе.

Трехсторонние переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении, прошедшие накануне вечером в Москве, показали, что Азербайджан и Армения готовы достичь договоренностей по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Это открывает простор для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер, - отметил на итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Также стороны готовы гарантировать обеспечение прав нацменьшинств на своих территориях, что является большим шагом к подписанию Баку и Ереваном мирного договора.

Столь решительные шаги показывают более конструктивный подход сторон к скорейшему заключению такого соглашения, и есть вероятность, что мирный договор будет заключен в ближайшее время, но есть и вопросы, вызывающие вполне обоснованное беспокойство.