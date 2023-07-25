Лавров подытожил переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве

Опубликовано: 21:45, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД РФ сообщил, что Россия, Азербайджан и Армения планируют провести саммит в 2023 году. Также возможно налаживание трехстороннего диалога по линии парламентариев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном заявил о том, что Москва, Баку и Ереван продолжат работу по подготовке дальнейших встреч. В частности, в 2023 году планируется саммит руководителей трех стран.

"Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении"

– Сергей Лавров

Кроме того, Лавров сообщил о том, что Россия выступила с предложением о начале трехстороннего диалога по линии парламентариев.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что сегодняшние переговоры придадут позитивный импульс для диалога в различных направлениях.

"Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер"

– Сергей Лавров

Глава МИД РФ также отметил, что стороны готовы гарантировать обеспечение прав нацменьшинств на своих территориях.

В заключение российский министр акцентировал внимание на том, что итогом текущих встреч станет подписание Баку и Ереваном мирного договора

"Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведет черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трехсторонних встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным"

– Сергей Лавров