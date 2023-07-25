В Москве началась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

Опубликовано: 17:18, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства иностранных дел России

В столице России стартовала глав МИД РФ, Азербайджана и Армении. Центральной темой переговоров станет нормализация между Баку и Ереваном.

В Москве стартовала трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Открывая переговоры, российский министр Сергей Лавров отметил, что стороны намерены использовать эту встречу в целях долгосрочной стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

"Убеждены, что кратчайший путь к этому – выполнение всех положений имеющихся трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение наших лидеров. Хотели бы уделить особое внимание реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Готовы этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для этого подписания"

– глава МИД РФ

Он также добавил, что постоянного внимания заслуживают и другие вопросы, касающиеся Карабаха. "Имею ввиду гуманитарную ситуацию, которая сейчас вызывает много внимания и комментариев в международном сообществе. Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов"

– Сергей Лавров