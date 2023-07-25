Почему не готов проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном?

Опубликовано: 14:30, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Никол Пашинян заявил, что сейчас проект договора между Баку и Ереваном не готов. По его словам, призывы жить в конфронтации с соседями ставят под сомнение суверенитет Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проект мирного договора между Баку и Ереваном будет подписан после завершения серий армяно-азербайджанских переговоров, в настоящее время он не согласован.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией, Пашинян с сожалением ответил, что в настоящее время договор не готов.

Также армянский премьер возмутился призывами, исключающими переговоры с азербайджанской стороной. По его словам, заявления о том, что Армения должна жить в конфронтации с соседями, ставят под сомнение суверенитет и существование страны.