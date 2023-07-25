РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Почему не готов проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном?

Никол Пашинян, премьер Армении
© Фото: сайт правительства Армении
Никол Пашинян заявил, что сейчас проект договора между Баку и Ереваном не готов. По его словам, призывы жить в конфронтации с соседями ставят под сомнение суверенитет Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проект мирного договора между Баку и Ереваном будет подписан после завершения серий армяно-азербайджанских переговоров, в настоящее время он не согласован.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией, Пашинян с сожалением ответил, что в настоящее время договор не готов.

Также армянский премьер возмутился призывами, исключающими переговоры с азербайджанской стороной. По его словам, заявления о том, что Армения должна жить в конфронтации с соседями, ставят под сомнение суверенитет и существование страны.

Пашинян: Армения не готова подписать мир с Азербайджаном

Пашинян: Армения не готова подписать мир с Азербайджаном

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1020 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version