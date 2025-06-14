Вестник Кавказа

AZAL приостанавливает рейсы в Тель-Авив и Тегеран

AZAL приостанавливает рейсы в Тель-Авив и Тегеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не будут выполнять полеты по ряду маршрутов из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Авиаперевозчик AZAL на фоне эскалации между Ираном и Израилем временно приостанавливает рейсы из Баку в Тель-Авив и Тегеран, сообщает пресс-служба авиакомпании. 

Сообщается, что выполнение рейсов из столицы Азербайджана в Тель-Авив прекращается с 18 июня до конца месяца. В столицу Ирана из Баку рейсы не будут выполняться с 19 июня. 

Также сегодня AZAL отменяет ряд рейсов в Даммам, Бахрейн, Эр-Рияд и Лахор. 

В сообщении авиакомпании отмечается, что пассажиры смогут рассчитывать на компенсацию стоимости билетов.

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