AZAL приостанавливает рейсы в Тель-Авив и Тегеран

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не будут выполнять полеты по ряду маршрутов из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Авиаперевозчик AZAL на фоне эскалации между Ираном и Израилем временно приостанавливает рейсы из Баку в Тель-Авив и Тегеран, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что выполнение рейсов из столицы Азербайджана в Тель-Авив прекращается с 18 июня до конца месяца. В столицу Ирана из Баку рейсы не будут выполняться с 19 июня.

Также сегодня AZAL отменяет ряд рейсов в Даммам, Бахрейн, Эр-Рияд и Лахор.

В сообщении авиакомпании отмечается, что пассажиры смогут рассчитывать на компенсацию стоимости билетов.