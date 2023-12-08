АЗАЛ отложил два авиарейса в Нахчыван из-за тумана

Крупнейший азербайджанский авиаконцерн "Азербайджан Хава Йоллары" отложил на неопределенное время выполнение двух авиарейсов в столицу Нахичеванской Автономной Республики из-за тумана в Нахчывани.

Азербайджанский национальный концерн "Азербайджан Хава Йоллары" (Азербайджанские воздушные линии, АЗАЛ) отложил выполнение двух авиарейсов под номером J2-251 и J2-253, которые вечером должны были вылететь по маршруту Баку - Нахчыван – в столице НАР установился сильный туман, и полеты на данный момент невозможны, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет задержанных авиарейсов состоится сразу после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана, передает АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с правилами авиакомпании, пассажиры задержанных рейсов, которые ждут вылета в аэропорту Баку, обеспечат комфортные условия, а в случае необходимости – питание и напитки, добавили в АЗАЛ.