"Аэрофлот" заявил о планах полетов из Москвы в Краснодар

Крупнейший российский авиаперевозчик – авиакомпания "Аэрофлот" – готова в кратчайшие сроки возобновить полеты в Краснодар из Москвы, выполняя на первых порах четыре рейса в день.

Если краснодарский аэропорт Пашковский будет открыт, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова возобновить полеты между Москвой и Краснодаром, заявили в компании.

Такие авиарейсы будут ежедневными, а их количество на первом этапе может достигнуть четырех в день, передает "АиФ-Юг".

Также стало известно, какая компания в пятницу, 15 декабря, выполнит технический рейс в главный аэропорт Кубани – заявку на него подала базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре авикомпания "Азимут", сообщили в пресс-службе воздушной гавани Краснодара.

Технический авиарейс необходим для проверки всех аэропортовых систем, добавили в пресс-службе.

Ранее представители аэропорта Краснодара сообщили, что официального решения об открытии аэропорта еще нет, однако оно может быть принято по результатам тестового рейса.