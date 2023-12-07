Аэропорт Краснодара могут открыть уже в пятницу

В ближайшее время воздушные власти Кубани могут открыть воздушную гавань Краснодара – в эту пятницу для оценки такой возможности будет выполнен тестовый рейс.

Уже до конца текущей недели выяснится, откроют ли для пассажирских авиарейсов аэропорт Краснодара: в пятницу, 15 декабря, в воздушную гавань кубанской столицы вылетит тестовый рейс, сообщили в администрации Краснодарского края.

"По информации Министерства транспорта Краснодарского края, 15 декабря действительно предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение по возможности открытия аэропорта"

- администрация Кубани

С чем связано такое решение краевого Минтранса, не сообщается, но очевидно, край испытывает большую нагрузку на транспорт в связи с предновогодним наплывом туристов, а справиться с их потоком единственный действующий в крае аэропорт Сочи просто не успевает.

Со времени закрытия аэропорта Краснодара 24 февраля прошлого года все авиаперевозки в крае выполняет воздушная гавань курортного Сочи, которое все это время работает в качестве авиахаба, передает ТАСС.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении краснодарскому аэропорту Пашковский 8,2 млрд рублей на его реконструкцию за счет федерального бюджета: в воздушной гавани столицы Кубани построят новый перрон для стоянки самолетов, а также ряд объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры, площадь которых составит более 220 тыс кв м, говорится в пояснении к документу. Реконструкция будет проводиться в 2026-2027 годах.