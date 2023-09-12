Правительство РФ профинансирует реконструкцию краснодарского аэропорта

Опубликовано: 10:57, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: рендер нового аэропорта Краснодара

Краснодарский аэропорт Пашковский будет реконструирован за счет федерального бюджета – в обновленной воздушной гавани столицы Кубани построят новый перрон для авиалайнеров и вместительные просторные залы для пассажиров.

Краснодарский аэропорт Пашковский получит бюджетные средства на развитие – документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сегодня был размещен на сайте Правительства РФ.

Речь идет о строительстве нового пассажирского перрона для стоянки самолетов, а также ряда объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры, площадь которых составит более 220 тыс кв м, говорится в пояснении к документу, передает портал Юга.ру.

Для того, чтобы воплотить задуманное, из федерального бюджета будет выделено в общей сложности 8,2 млрд рублей: часть из них, свыше 4,5 млрд рублей, поступит в регион в 2026 году, вторая часть, 3,7 млрд рублей - в 2027 году.

Реконструкция аэропорта – часть большого плана по строительству нового транспортного узла, которое анонсировал мэр Краснодара Евгений Наумов.